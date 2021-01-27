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СК проверит информацию о мошенничестве в отношении пенсионерки в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК проверит информацию о мошенничестве в отношении пенсионерки в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи проверят информацию о мошеннических действиях в отношении пенсионерки в столице. Об этом в среду, 27 января, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Информация об инциденте появилась в СМИ. Отмечается, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Она заложила свою квартиру, а также имеет большие кредитные обязательства.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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