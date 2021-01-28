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Системы против распространения инфекций могут появиться в новостройках
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Системы против распространения инфекций могут появиться в новостройках

Татьяна Плотникова

Недвижимость

В России может появиться правовая норма об оборудовании многоквартирных домов системами воздухообмена, препятствующими распространению инфекций. Это следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года.

В документе, который разрабатывает Министерство строительства и ЖКХ, могут быть учтены предложения застройщиков и проектировщиков жилья. В частности, предлагается сделать обязательным правило об использовании механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилых домов. В настоящее время норма об установке в новостройках принудительной вентиляции является рекомендательной.

Данная система предполагает установку вентилятора в чердачном помещении, который вытягивает воздух вверх принудительно. В отличие от нее, естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, воздух в них попадает из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления.

Эксперты отмечают, что в домах с естественными системами воздухообмен нестабилен, особенно на верхних этажах. Кроме того, возникают проблемы в теплое время года, когда температура в помещениях и на улице выравнивается, вследствие чего пропадает тяговый эффект. Наконец, пластиковые окна исключают проветривание через форточки и проникновение воздуха в квартиры через щели, как было с деревянными окнами.

В итоге воздух циркулирует между квартирами, перенося запахи и возбудителей инфекционных заболеваний.

Проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года с соответствующим предложением направлен главе Минстроя Иреку Файзуллину. Комментарии ведомства в данной связи пока не поступали, пишут «Известия».

Ранее были названы российские города — лидеры по росту цен на жилье.

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