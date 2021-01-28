Ученые выявили заболевание, повышающее риск смерти от коронавируса почти в три раза
Риск умереть от коронавирусной инфекции в 2,7 раза выше у пациентов с шизофренией, чем у людей без данного психического заболевания. Об этом свидетельствует исследование американских ученых.
Специалисты изучили данные более 26,5 тысячи пациентов из Нью-Йорка, у 7,3 тысячи из которых был выявлен коронавирус. Так, у 75 человек с COVID-19 была диагностирована шизофрения, у 564 — аффективные расстройства психики, а у 360— тревожные расстройства.
Скончалось от коронавирусной инфекции или были переведены в хосписы в течение полутора месяца — 864 пациента с COVID-19.
Проанализировав результаты, исследователи пришли к выводу, что наличие шизофрении увеличивает риск умереть от коронавируса примерно в 2,7 раза. Остальные же психические расстройства никак не повлияли на течение заболевания.
Ученые уточнили, что сокращение длительности жизни у пациентов с шизофренией часто связывается с другими медицинскими факторами риска и вопрос связи расстройства со смертностью от COVID-19 требует дальнейших исследований, сообщает журнал JAMA Psychiatry.
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