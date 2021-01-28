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Защита рядового Шамсутдинова обжаловала приговор
Фото: ok.ru / Cалим Шамсутдинов

Защита рядового Шамсутдинова обжаловала приговор

Виктория Родимкина

Происшествия

Защита рядового Рамиля Шамсутдинова, который получил 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев, подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщил адвокат подсудимого Равиль Тугушев в четверг, 28 января.

— Сегодня мы подали жалобу, в которой отмечаем, что приговор Второго восточного военного суда считаем несправедливым, так как он излишне суровый, — заявил адвокат.

Он отметил, что назначенное наказание почти соответствует требованию гособвинения — 24,5 года лишения свободы. Однако, уточнил Тугушев, присяжные признали Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Но суд избрал максимально возможный срок, не выказав милосердия на этих условиях, сообщает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Также он обязан выплатить родственникам погибших компенсацию в 9,8 миллиона рублей.

Дело Рамиля Шамсутдинова

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.

30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.

19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве. Психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым.

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