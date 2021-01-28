Защита рядового Шамсутдинова обжаловала приговор

Фото: ok.ru / Cалим Шамсутдинов

Защита рядового Рамиля Шамсутдинова, который получил 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев, подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщил адвокат подсудимого Равиль Тугушев в четверг, 28 января.

— Сегодня мы подали жалобу, в которой отмечаем, что приговор Второго восточного военного суда считаем несправедливым, так как он излишне суровый, — заявил адвокат.

Он отметил, что назначенное наказание почти соответствует требованию гособвинения — 24,5 года лишения свободы. Однако, уточнил Тугушев, присяжные признали Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Но суд избрал максимально возможный срок, не выказав милосердия на этих условиях, сообщает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Также он обязан выплатить родственникам погибших компенсацию в 9,8 миллиона рублей.

Дело Рамиля Шамсутдинова

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.

30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.

19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве. Психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым.

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