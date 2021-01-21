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Отец раненного Шамсутдиновым сослуживца прокомментировал приговор срочнику
Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Отец раненного Шамсутдиновым сослуживца прокомментировал приговор срочнику

Юлия Ямпольская

Происшествия

Приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову является «слишком мягким». Такое мнение выразил Сергей, отец пострадавшего при расстреле солдата Владислава Шпака в четверг, 21 января.

Ранее сообщалось, что военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.

По словам Шпака, Шамсутдинов заслуживает только пожизненного лишения свободы. Он добавил, что даже полгода смягчения срочнику не нужно было давать.

— Ну какое ему снисхождение? Он искалечил двоих и забрал жизни у восьми человек. Он — хладнокровный убийца, — сказал Шпак в комментарии Газете.ру.

Напомним, в конце декабря 2020 года присяжные заседатели признали солдата-срочника виновным в убийстве сослуживцев и покушении на убийство.

Дело Рамиля Шамсутдинова

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.

28 октября виновнику трагедии в военной части предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, назначив при этом наказание в виде заключения под стражу на два месяца.

30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров. 1 ноября стало известно, что стрелок не будет обжаловать свой арест. В содеянном он не раскаивается.

19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве. Психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым. Однако защита обвиняемого заявила об обнаружении нарушений при прохождении солдатом процедуры.

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