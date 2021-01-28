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Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии
Фото: Пресс-служба ЖК КР

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии

Виктория Родимкина

В мире

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства в четверг, 28 января.

На церемонии инаугурации Жапаров принес присягу. Он пообещал на посту президента работать во благо киргизского народа, после чего поцеловал государственный флаг.

Глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова передала новому президенту государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт, сообщает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 10 января, прошли выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила менее 40 процентов. Садыр Жапаров одержал победу в выборах с отрывом в 79,23 процента голосов.

Читайте также: США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

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