Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии

Фото: Пресс-служба ЖК КР

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства в четверг, 28 января.

На церемонии инаугурации Жапаров принес присягу. Он пообещал на посту президента работать во благо киргизского народа, после чего поцеловал государственный флаг.

Глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова передала новому президенту государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт, сообщает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 10 января, прошли выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила менее 40 процентов. Садыр Жапаров одержал победу в выборах с отрывом в 79,23 процента голосов.

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