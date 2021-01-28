В Германии оценили размер активов россиян, замороженных в Евросоюзе из-за санкций

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Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций Евросоюза в отношении России, а размеры замороженных активов и денежных средств россиян и компаний из РФ, попавших в черный список, стартуют от нескольких сотен евро. Об этом сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ.

Эти данные были представлены на заседании бундестага, которое прошло 13 января. Так, в 2018 году ФРГ внесла в санкционную базу более 485 тысяч евро, Ирландия — 24 тысячи евро, Италия — около 94 тысяч евро, а Нидерланды — 806 тысяч евро, Кипр внес более трех миллионов евро.

Всего с 2014 года Германия «заморозила» активы и денежные средства россиян, которые попали под санкции Евросоюза, на сумму около 1,8 миллиона евро.

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Антон Фризен заявил, что эффект от санкций плачевный, а ущерб для немецкого бизнеса глобальный и уже привел к «потере тысяч рабочих мест». Депутат отметил, что его фракция выступает за полную отмену санкций. Это, по его словам, может стать программой восстановления экономики Германии, сообщает РИА Новости.

Напомним, ЕС ввел санкции в сфере экономики в отношении России в 2014 году на фоне конфликта на Украине, затем позже расширил их. Лидеры стран Евросоюза в 2015 году заявили, что действие ограничительных мер полностью завязано на выполнении Минских соглашений. Россия заявила, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом по его урегулированию. Москва приняли ответные меры на введенные Евросоюзом санкции.

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