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Пассажиры Бирюлевской линии метро получат доступ к МЦК, МЦД и БКЛ
Фото: АГН «Москва»

Пассажиры Бирюлевской линии метро получат доступ к МЦК, МЦД и БКЛ

Ксения Монахова

Город

Пассажиры Бирюлевской линии смогут пересесть на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Новая ветка упростит транспортную доступность для 700 тысяч горожан, которые живут и работают на юге столицы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что станцию ЗИЛ свяжут с транспортно-пересадочным узлом с одноименной станцией МЦК, а также с Троицкой линией метро.

— В Нагатинской пойме появится пересадка со станции «Остров мечты» Бирюлевской линии на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии. На станции «Кленовый бульвар» будет организована пересадка на Большую кольцевую линию метро, — добавила Юлиана Княжевская.

Помимо этого, со станции «Бирюлево» горожане смогут пересесть в вагоны МЖД. Протяженность Бирюлевской линии метро составит 22 километра. Она будет проложена через семь районов Москвы. В рамках новой ветки запланированы 10 станций. Прилегающая территория будет благоустроена. Рядом со станцией возведут дорожки для велосипедистов и пешеходные переходы. Также будут выделены места для парковки и стоянки такси.

Обсуждения проекта закончатся 2 февраля на сайте «Активный гражданин», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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