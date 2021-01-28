Движение на востоке Москвы восстановили после ДТП с грузовиком

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Россия, Москва, Нижегородская эстакада Карта всех событий

Движение на Нижегородской эстакаде после ДТП восстановлено. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем на Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу. Информации о пострадавших нет.

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