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Движение на востоке Москвы восстановили после ДТП с грузовиком
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение на востоке Москвы восстановили после ДТП с грузовиком

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Нижегородская эстакадаКарта всех событий

Движение на Нижегородской эстакаде после ДТП восстановлено. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем на Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу. Информации о пострадавших нет.

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