Более пяти тысяч столичных врачей получили «добрые бейджи»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Акция «Добрые бейджи» проектного офиса «Молодежь Москвы» стартовала в мае 2020 года. Волонтеры делали фотографии врачей, которые работают в красных зонах больниц, для того чтобы потом изготовить для них персональные бейджи. Всего за время акции медикам передали свыше пяти тысяч таких бейджей. Об этом в четверг, 28 января, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, столица сплотилась за время пандемии коронавируса. Так, в городе появилось много неравнодушных горожан и волонтерских акций.

— Я думаю, очень важно сохранять такое настроение, и проект «Добрые бейджи» — хороший пример подобной беспрерывной деятельности. Мы запустили его весной прошлого года и не планируем останавливать. В Москве еще много больниц, где даже, казалось бы, такое маленькое внимание, как бейджи, очень необходимо, — цитирует Драгунову официальный портал мэра столицы.

Она уточнила, что на этой неделе «добрые бейджи» были переданы медикам городской клинической больницы имени В. М. Буянова и Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского.

Отмечается, что пациентам понравилась такая инициатива — она показалась им необычной. Когда люди замечают на груди лечащего врача настоящие лица, а не фотографии на паспорт, у них сразу поднимается настроение.

Волонтеры делают фотографии в чистой зоне больниц во время пересменки специалистов. Потом они обрабатывают снимки и отправляют их в печать для изготовления бейджей, которые отличаются по цвету: красные — для врачей, синие — для медбратьев и медсестер, зеленые — для санитаров.

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