Центр «Моя работа» приглашает москвичек на обучающий онлайн-курс по бизнесу

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В центре занятости населения «Моя работа» стартует обучающий онлайн-курс «СамозанятаЯ в своем любимом деле». Жительницам столицы расскажут, как построить свой бизнес и совместить работу с семьей и бытовыми делами.

Отмечается, что курс бесплатный. По итогам обучения участницы марафона получат проработанную идею бизнес-проекта, в рамках которого будет составлен точный портрет целевой аудитории и грамотное оформление социальных сетей.

Специалисты центра помогут женщинам эффективно организовать свое время и расскажут о том, как успевать заниматься домашними делами и бизнесом без потерь. Участниц курса научат действенным методам продвижения и поиска клиентов без вложений.

Обучение стартует 15 февраля. Оно будет проходить на протяжении месяца в онлайн-режиме. Для записи нужно зарегистрироваться на сайте центра в разделе «Хочу работать на себя», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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