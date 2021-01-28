Более 350 человек переселят на первом этапе реновации в столичном районе Ростокино

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 14к3 Карта всех событий

По программе реновации жилья в столичном районе Ростокино запланировано переселение жителей двух пятиэтажек. Об этом в четверг, 28 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на первом этапе заселят свыше 350 человек из пятиэтажек по адресу Проспект Мира, дом 135а, а также улица Сельскохозяйственная, дом 7/1. Кроме того, более 70 процентов горожан уже заключили договоры на новые квартиры в доме, который находится по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14, корпус 3. Заселение новостройки началось в ноябре 2020 года, уточнил Сергей Левкин.

Он также напомнил, что программа реновации жилья стартовала на северо-востоке столицы в 2018 году. На данный момент в округе заселяются 18 новостроек в таких районах, как Бабушкинский, Лосиноостровский, Северное и Южное Медведково, Ростокино, Северный и Ярославский.

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