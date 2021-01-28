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Стилист Александр Васильев назвал самый модный цвет сезона
Фото: Пресс-служба «Московское долголетие»

Стилист Александр Васильев назвал самый модный цвет сезона

Анастасия Колоскова

Общество

Цвет гоголь-моголя или омлета является актуальным трендом сезона. Об этом в эфире передачи «Модный приговор» заявил историк моды Александр Васильев.

Ранее эксперты модного шоу часто называли желтый цвет фаворитом сезона. Однако на смену ярким оттенкам, таким как канареечный, лимонный и горчичный, пришел немного выбеленный тон. Его полюбили дизайнеры за универсальность, благородство и хорошую сочетаемость.

— Этот оттенок в тренде сезона, а в сочетании с черным он достигает определенного баланса, — отметил Васильев в эфире «Модного приговора», комментируя образ очередной участницы.

Ранее стилист Эвелина Хромченко рассказала в эфире телепередачи, как потертые джинсы портят фигуру.

Читайте также: «Очень сильный тренд»: Хромченко показала сумку, актуальную в новом модном сезоне

модамодные трендыАлександр Васильев
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