Кондуктор в Красноярске выгнала пассажирку из автобуса пинками

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

В Красноярске девушка-кондуктор вытолкнула женщину из автобуса ногами. Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно, как кондуктор пытается вытолкать из салона пожилую женщину, у которой нет маски. Девушка сильно толкает пассажирку руками и ногами. Женщина сопротивляется, но в итоге оказывается на улице.

В местном дептрансе пояснили, что пассажирка была без защитной маски. Водитель по инструкции не мог продолжить движение.

— К сожалению, кондуктор поддалась на явные провокации пассажира и применила в ответ физическую силу, — передает сообщение ведомства «Лента.ру».

Добавляется, что полиция проведет проверку по факту случившегося.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Читайте также: «Кричал, что всех взорвет»: неадекватного мужчину задержали в супермаркете Москвы