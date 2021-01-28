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Электробусы выйдут почти на 40 маршрутов Москвы в 2021 году
/ Фото: Департамент транспорта Москвы

Электробусы выйдут почти на 40 маршрутов Москвы в 2021 году

Юлия Ямпольская

Транспорт

В 2021 году почти 40 маршрутов Москвы станут «зелеными» — на них выйдут электробусы. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что к 2024 году количество электробусов превысит 2,2 тысячи, что составит одну треть всего городского транспорта. А к 2030 году весь парк Мосгортранса будет «зеленым».

Электробусы могут работать в любую погоду, ведь сложный батарейный модуль с элементами терморегулирования помогает защищать транспорт от перегрева, а также от переохлаждения. Следующий этап развития электрического транспорта — электробус с электрическим обогревом. На данный момент российские производители работают над его разработкой.

Читайте также: Дептранс Москвы рассказал о преимуществах электробусов в период холодов

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