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Движение затруднено на юго-востоке Москвы из-за возгорания нежилой постройки
Фото: twitter.com/emercom_press

Движение затруднено на юго-востоке Москвы из-за возгорания нежилой постройки

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, улица Трофимова, 36 Карта всех событий

Из-за пожара в районе дома № 36 по улице Трофимова в Москве образовался затор. Об этом в четверг, 28 января, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что произошло возгорание нежилого помещения.

— Движение на данном участке затруднено. Просим выбирать маршруты объезда, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем на Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу.

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