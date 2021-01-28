Врач объяснил, какой лук лучше всего защищает клетки от рака

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как лук помогает в профилактике онкологических заболеваний. По его словам, лук действительно помогает «от семи недуг»: помогает при простуде, содержит большое количество витамина С, который стимулирует иммунитет.

— Лук — предшественник антибиотика, его антибактериальные свойства очевидны. Чем светлее репчатый лук, тем более острым вкусом он будет обладать. Лук стимулирует пищеварение, моторику желудка, — отметил диетолог.

Гинзбург напомнил, что потребление лука оказывает профилактику онкологических заболеваний.

— Воспаления по границе зачатка онкологии стимулирует врастание сосудов, и зачаток получает питание и может начаться экспансивный опухолевый рост. Когда опухоль проникает в организм вдоль сосудов, она начинает увеличиваться в объеме. И чеснок, и лук, и куркума, и имбирь обладают онкостатическим действием, — отметил диетолог.

Все это благодаря компоненту кверцетину. Он улучшает состояние сосудистой стенки и обладает системным противовоспалительным действием.

Врач добавил, что лук лучше есть ежедневно. Кроме того, регулярное употребление в пищу лука помогает предотвратить раннее старение. Самый полезный лук — фиолетовый, потому что в нем содержатся антиоксиданты, но срок его хранения меньше, чем у белого и желтого лука.

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