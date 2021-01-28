IBU заявил о причастности Тихонова и Кравцова к коррупционным нарушениям

Экс-президент Союза биатлонистов России, бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов Александр Тихонов / Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) заявила, что установила причастность бывших президентов Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова и Александра Кравцова к нескольким случаям коррупционных нарушений. Об этом сообщается в отчете комиссии, который размещен на сайте IBU.

По данным комиссии, Кравцов и Тихонов пытались купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014 году. Обвинения строятся на показаниях неизвестного источника, который предоставил доступ к своей электронной почте.

Комиссия пришла к выводу, что Тихонов также пытался подкупить бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш. По ее словам, он предлагал ей шкатулку с драгоценностями за прекращение расследования допинговых дел, возбужденных IBU в отношении российских биатлонистов, сообщает ТАСС.

Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. Он занимал должность первого вице-президента IBU с 2002 по 2009 год.

Александр Кравцов возглавлял спортивную делегацию на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Он также являлся президентом Российского союза биатлонистов с 2014 по 2018 год. На данный момент Кравцов находится под следствием по обвинению в растрате.

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