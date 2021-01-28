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Московский школьник победил в международной олимпиаде
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Московский школьник победил в международной олимпиаде

Андрей Объедков

Город

Подведены итоги первой в этом году перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии». В заключительном этапе приняло участие 384 школьника с 8-го по 11-й класс из России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Абсолютным победителем стал 11-классник из Москвы Родион Черников. Олимпиада проводилась в онлайн-формате с использованием системы прокторинга. Соорганизаторами выступили МФТИ и НИТУ «МИСиС» совместно с компанией Cognitive Technologies. Об этом сообщает оргкомитет олимпиады.

Участники должны были решить восемь задач за четыре часа. За каждую задачу можно было получить полный балл (100) или частичный, если предложенное участником решение не прошло проверку на некоторых тестах. Только шести участникам удалось набрать более 500 баллов, решив пять задач полностью. И что интересно, это были не одни и те же задачи. Абсолютным победителем стал одиннадцатиклассник из Москвы Родион Черников. Ему удалось набрать 568 баллов из 800 возможных.

Победителями (обладателями дипломов первой степени) стали 28 участников, еще 64 школьника получили дипломы второй и третьей степени. Мероприятие входит в перечень, утвержденный Минобрнауки России, и является олимпиадой второго уровня. Победители и призеры получают преимущество при поступлении в высшее учебное заведение.

При проверке решений принималась во внимание не только правильность работы программы, но и ее эффективность, в том числе время, за которое программа находит ответ, и объем используемой памяти. Проверяет правильность выполнения каждого задания автоматизированная тестирующая система.

По мнению директора по дистанционным программам МФТИ Алексея Малеева, открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» — одна из наиболее авторитетных по информатике.

— Ученик не только пробует свои силы, демонстрирует знания, а также получает шанс добиться преимуществ при поступлении в хороший вуз. Являясь соперниками в ходе олимпиады, ребята соревнуются друг с другом, но после они обсуждают задания, так что эти мероприятия становятся еще и сплачивающим фактором, а это очень важно в такие непростые времена, — отметил Алексей Малеев.

Мероприятие проходит уже в девятый раз с 2012 года. Однако в этот раз по очевидным причинам олимпиада прошла в дистанционном формате, что позволило принять участие в заключительном этапе школьникам не только из центральной части России, но и из дальних регионов: Ямало-Ненецкого АО, Алтайского края, Владивостока, а также из стран ближнего зарубежья. В количественном выражении это увеличило число участников практически на 50 процентов.

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