Медики назвали правила питания для здоровой печени

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Врачи перечислили простые правила питания, которые помогут сохранить здоровье печени. Так непоправимый вред этому органу наносит алкоголь, на переработку которого печень тратит много сил. Поэтому для здоровья печени не следует злоупотреблять горячительными напитками.

Также важно избегать неконтролируемого приема медикаментов, а пить лишь те лекарства, которые назначает врач.

Кроме того, уточняется, что в жареной пище образовываются опасные вещества канцерогены, поэтому следует готовить еду более полезными способами. Следует избегать трансжиров, которые могут содержаться во многих готовых продуктах на прилавках, в том числе кетчупах, майонезах и кондитерских изделиях.

Для здоровья печени врачи рекомендуют регулярно употреблять свежие овощи, фрукты и ягоды в объеме 400 граммов в сутки. Содержащиеся в них микроэлементы и витамины способствуют очищению органа. Важно добавлять в свой рацион нерафинированные растительные масла, а также мясо птицы.

Особенно полезны для печени омега-3 и жирные кислоты, которые содержатся в рыбе северных морей, семечках и орехах, сообщает издание «Актуальные новости».

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