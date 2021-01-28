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Москва запустила сервис автоматического анализа рентгенологических исследований
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Москва запустила сервис автоматического анализа рентгенологических исследований

Юлия Ямпольская

Город

В столице запустили специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai. Об этом в четверг, 28 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что с помощью уникальной технологии медики из любого региона России смогут обработать лучевые исследования благодаря технологиям искусственного интеллекта, которые теперь применяют в медицинских учреждениях, а также при необходимости получить комментарии столичных специалистов по результатам анализа.

По ее словам, в Москве постоянно наращивают новые возможности и делают современные технологии доступными не только столичным медикам, но и специалистам из других регионов РФ.

— Месяц назад мы открыли доступ к сервису КТ-калькулятора — нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. Спрос на него оказался значительным: им воспользовались уже более семи тысяч человек из 70 регионов, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».

Она также добавила, что после регистрации на платформе врач любой специализации сможет загрузить обезличенное рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом. Кроме того, анализ данных займет одну-две минуты, максимум 15 минут.

На данный момент в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков. Алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки пневмонии, а также могут оценить степень поражения легких по шкале от одного до четырех.

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