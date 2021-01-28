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Дерматоонколог рассказала, почему появляются красные родинки
Фото: Pixabay/ wendymooney

Дерматоонколог рассказала, почему появляются красные родинки

Анастасия Колоскова

Здоровье

Дерматоонколог Светлана Дячук назвала причины появления на теле красных родинок, заметив, что они не опасны для здоровья. Об этом медик сообщала на свой странице в соцсети.

Такие образования правильно называть ангиомы, или гемангиомы, они представляют собой клубочек расширенных капилляров на коже, поэтому не могут стать злокачественными, уточнила доктор.

По ее словам, такие родинки могут появиться в любом возрасте. Истинные причины таких образований до сих пор не установлены. Поэтому Дячук призвала не верить знахарям, которые считают их признаками шлаков, глистов, болезней печени или других заболеваний.

— Можно здорово сэкономить, ведь никаких анализов сдавать не нужно, никакого лечения тоже не требуется, — написала врач в своем Facebook.

Она уточнила, что количество ангиом может увеличиться с возрастом. Удалять их следует только по медицинским показаниям.

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