Дерматоонколог рассказала, почему появляются красные родинки

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Дерматоонколог Светлана Дячук назвала причины появления на теле красных родинок, заметив, что они не опасны для здоровья. Об этом медик сообщала на свой странице в соцсети.

Такие образования правильно называть ангиомы, или гемангиомы, они представляют собой клубочек расширенных капилляров на коже, поэтому не могут стать злокачественными, уточнила доктор.

По ее словам, такие родинки могут появиться в любом возрасте. Истинные причины таких образований до сих пор не установлены. Поэтому Дячук призвала не верить знахарям, которые считают их признаками шлаков, глистов, болезней печени или других заболеваний.

— Можно здорово сэкономить, ведь никаких анализов сдавать не нужно, никакого лечения тоже не требуется, — написала врач в своем Facebook.

Она уточнила, что количество ангиом может увеличиться с возрастом. Удалять их следует только по медицинским показаниям.

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