Анастасия Ракова рассказала об эффективности работы города по борьбе с COVID-19

/ Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией был организован ровно год назад в столице. Об этом в четверг, 28 января, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, система показала свою эффективность. Так, все службы города работают слаженно, как единая команда, а также оперативно принимают необходимые меры для борьбы с COVID-19.

— Огромным подспорьем, фактически каркасом стала единая цифровая платформа московского здравоохранения, которая позволила нам вести каждого пациента от момента первого положительного теста до полного выздоровления, — цитирует заммэра Telegram-канал оперативного штаба.

Она выразила благодарность врачам, которые круглые сутки спасают жизни пациентов, а также жителям — они с пониманием относились и продолжают относиться к ограничительным мерам в столице.

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