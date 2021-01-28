«Крыло чайки и брыли»: пластический хирург объяснил превращение Деми Мур в «куклу»

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Американская актриса Деми Мур хотела омолодиться, но перемудрила с хирургическим вмешательством. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил пластический хирург Александр Вдовин.

Ранее в интернете появились новые фотографии звезды Голливуда, которые ужаснули ее поклонников. Фанатов обеспокоили необычайно выделяющиеся скулы Мур, в которые, предположительно, закачали слишком много филлеров. Многие юзеры испугались, что, если актриса снова ляжет под нож, ее внешность станет совсем «кукольной».

В беседе с «ВМ» Вдовин разобрал трансформации Мур. По его словам, она сделала эндоскопический лифтинг, после чего перешла к пластике губ по технике Киссельринг.

— Это когда увеличение губ происходит благодаря выверту наружу слизистой. При этом на верхней губе разрез делается по контуру слизистой в форме крыльев чайки. Отсюда возникло второе название этого вмешательства — «крыло чайки». Киссельринг показан, как правило, при наличии тонких губ. Операция помогает придать объем при наличии возрастных изменений в этой области, — пояснил хирург.

Он отметил, что эндоскопический лифтинг привел к появлению у Мур «довольно странных скул». Кроме того, ей не стоило подшивать нижнюю губу в формате «крыла чайки». Обычно он смотрится хорошо только на верхней губе.

— По всей видимости, при помощи коррекции нижней губы хирург, к которому обращалась голливудская звезда, пытался таким образом избавиться от брылей, которые в силу возраста отчетливо наметились у актрисы, — допустил эксперт.

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