Эксперт рассказал, как пенсионерам защитить свои деньги от мошенников

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Одной из самых уязвимых групп населения считаются пенсионеры, особенно те, что еще «не подружились» с компьютерными технологиями. Сотрудники Пенсионного фонда России и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга рассказали, что надо делать, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом сообщают «Невские новости».

В условиях пандемии поводов покинуть пределы квартиры у пенсионеров стало гораздо меньше, а услуги банков и государственных органов в основном переведены в онлайн-режим. Это сыграло на руку мошенникам. Как сообщили сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России, аферисты хорошо разбираются в психологии и методах социальной инженерии. Свои планы они продумывают заранее и до мелочей.

Самый распространенный способ обмана — притвориться банковским служащим. В этих случаях важно помнить, что сотрудники финансовых учреждений не имеют права просить клиентов предоставить пароли, ПИН- или СМС-коды. Данная информация является конфиденциальной, ее нельзя никому сообщать.

— Люди советской закалки слишком доверчивы. Злоумышленник ставит человека в такие рамки, что он начинает верить, что с его деньгами может что-то произойти, — рассказал сотрудник МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Аникин.

По словам экспертов, проще всего уберечь свои деньги от мошенников, если не сообщать им никаких персональных данных. На сайте Пенсионного фонда также постоянно публикуются полезные инструкции о финансовой грамотности и безопасности. При этом, если человек не может выйти в интернет, он может позвонить на горячую линию.

Также для пенсионеров планируют запустить специальные онлайн-курсы. Как утверждают эксперты, только тотальная информационная грамотность поможет исключить возможность краж у представителей «серебряного» возраста.

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