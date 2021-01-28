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Столичная полиция задержала троих мужчин за слив бензина из машины каршеринга
Фото: Игорь Генералов/Вечерняя Москва

Столичная полиция задержала троих мужчин за слив бензина из машины каршеринга

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, район Капотня, 3-й квартал Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в краже бензина из автомобиля каршеринга. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Капотня. К полицейским обратился гражданин и сообщил, что видел, как неизвестные сливали бензин из машины каршеринга.

Сотрудники полиции оперативно выехали по направлению, которое указал очевидец, и в 3-м квартале Капотни нашли указанный автомобиль. В салоне сидели трое местных жителей в возрасте от 21 до 24 лет, двое из которых ранее были судимы. В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили устройство, похожее на насос, а также пять 50-литровых канистр, две из которых были наполнены бензином, передает агентство городских новостей «Москва».

Сумма ущерба составила более двух тысяч рублей. Уголовное дело о краже возбудили против подозреваемых. На данный момент они находятся под подпиской о невыезде.

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