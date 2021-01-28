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Ученые узнали, как Луна влияет на продолжительность сна
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Ученые узнали, как Луна влияет на продолжительность сна

Елена Фролова

Наука

Ученые выяснили, что Луна влияет на продолжительность сна человека. Об этом сообщает Nation News.

Исследование организовали и провели сотрудники Вашингтонского университета. Участниками эксперимента стали 750 добровольцев из разных слоев населения. Среди них были как молодые, так и возрастные люди. Все они жили в различных регионах США. Некоторые из них находились в сельской местности и даже не имели электричества в доме.

В результате научные деятели пришли к выводу, что человек гораздо меньше спит, когда Луна входит в полную фазу. Это наблюдалось абсолютно у всех добровольцев. Американские эксперты отмечают, что время засыпания у людей может составлять до 30 минут, особенно накануне полнолуния.

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