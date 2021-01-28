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Врачи НИИ гриппа оценили заболеваемость ОРВИ в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врачи НИИ гриппа оценили заболеваемость ОРВИ в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России на прошедшей неделе сравнялась с показателями 2020 года. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Отмечается, что на третьей неделе 2021 года уровень заболеваемости населения ОРВИ в целом по стране уменьшился по сравнению с предыдущей неделей и составил 59,4 на 10 тысяч населения. Этот показатель ниже базовой линии (70,04). Случаи гриппа на этой неделе при лабораторном исследовании материалов от больных не зафиксированы.

В НИИ добавили, что на третьей неделе 2020 года заболеваемость составляла 59,3 на 10 тысяч населения, сообщает Интерфакс.

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