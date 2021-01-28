Число международных туристических прибытий сократилось на миллиард в 2020 году

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Число международных туристических прибытий в 2020 году сократилось на миллиард или 74 процента. Об этом в четверг, 28 января, сообщили на сайте Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Отмечается, что 2020 год стал худшим для туризма за всю историю наблюдений. Экспортные доходы от туризма уменьшились на 1,3 триллиона долларов. Эта цифра в 11 раз превышает потери от глобального экономического кризиса 2009 года. По данным UNWTO, кризис поставил на грань выживания от 100 до 120 миллионов рабочих мест в туризме, многие из которых – в малом и среднем бизнесе.

Больше всех от пандемии коронавирусной инфекции пострадал туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году число международных прибытий здесь сократилось на 300 миллионов (84 процента). На Ближнем Востоке и Африке спад составил 74 процента, а в Европе – 70 процентов. В Северной и Южной Америках число иностранных туристов уменьшилось на 69 процентов.

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