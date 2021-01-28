Эксперимент на мухах показал, что холестерин продлевает жизнь

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Новый тип диеты, который не соответствует общепринятым нормам здорового питания, но может позитивно сказаться на общем состоянии человека, выявили австралийские ученые. Об этом сообщает Nation News.

Исследователи оценили, как белок и холестерин влияют на похудение. Эксперимент провели ученые из Школы биологических наук из Университета Монаша в Австралии. Они провели опыты на мухах. В результате научные деятели пришли к выводу, что основное внимание нужно уделять не количеству белка, а объему полезных микроэлементов, находящихся в пище.

Так, эксперты поняли, что чрезмерное употребление белка может привести к истощению части запасов микроэлементов. Во время исследования ученые увидели, что мухи, которым вводилось больше полезных элементов, жили дольше других. При этом сотрудники австралийского университета подчеркивают, что делать окончательные выводы пока рано. В дальнейшем должны пройти испытания на животных и добровольцах.

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