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Врач перечислила продукты, которые ускоряют метаболизм после жестких диет
похудение

Врач перечислила продукты, которые ускоряют метаболизм после жестких диет

Виктория Федотова

Здоровье

Многие люди из-за диет и ограничений могут не только потерять лишний вес, но и нарушить обменные процессы в организме. Попытки ускорить или замедлить обменные процессы могут ударить по здоровью. Член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон и доктор медицинских наук Светлана Трофимова объяснили, как сбросить лишний вес и не навредить себе.

По данным исследований, большинство калорий человек тратит в состоянии покоя. Кроме того, врачи считают, что строгие диеты замедляют обмен веществ.

— Вмешательство в метаболизм организма чрезвычайно опасно, сбой метаболизма часто приводит к тому, что он замедляется, поэтому вес может расти, — отметила Трофимова.

Есть продукты, которые могут помочь нормализовать обменные процессы:

— Стакан воды утром с лимоном очень полезен, минеральный обмен помогут восстановить морепродукты – морская капуста, чашка кофе, долька черного шоколада, специи. Имбирь, жгучий певец, чеснок, куркума, — сообщила Трофимова.

Это все должно гармонично сочетаться с мясом и овощами.

Хавинсон напомнил, что метаболизм восстанавливает здоровый сон, как и регулярные физические нагрузки.

Видео опубликовано на YouTube.

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