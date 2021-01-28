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Сергей Собянин освободил от должности замруководителя департамента строительства Москвы
Фото: talent.mos.ru

Сергей Собянин освободил от должности замруководителя департамента строительства Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Карен Оганесян освобожден от занимаемой должности. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно указу, Оганесян принял решение уволиться по собственному желанию. Чиновник был освобожден от должности в четверг, 28 января. Распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее от должности замглавы Минкульта был освобожден Николай Овсиенко. Решение было принято в связи с сокращением госаппарата.

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