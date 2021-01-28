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Народный календарь. Что сделать 29 января, чтобы получить богатство
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Народный календарь. Что сделать 29 января, чтобы получить богатство

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 29 января получило название Петр-полукорм, потому что к этому времени обычно заканчивалась половина корма для домашней скотины.

В эту пятницу православные христиане поклонялисьверигам апостола Петра. Считалось, что если в этот день поломать лучину и положить на пол крестом, то семья будет богата.

С этой даты наши предки делили зиму на две половины. В старину в этот день в закромах наводили порядок и примечали, сколько осталось припасов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 29 января, чтобы получить богатство

Приметы погоды обещали жаркое лето, если в этот день морозно, если метель метет, то лето будет дождливым. Если снег без ветра, то в будущем году будет много травы и удачная рыбалка.

29 января отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны.

405 лет назад был открыт мыс Горн — крайняя южная точка архипелага Огненная Земля. 188 лет назад была организована первая в России городская почтовая сеть. 135 лет назад механик Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль.

В этот день родились писатели Антон Чехов и Ромен Роллан, футболист Евгений Ловчев, певец Дмитрий Маликов.

Именины отмечают Иван, Неонила, Петр, Максим.

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