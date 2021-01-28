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Три дома по программе реновации введут в эксплуатацию на северо-западе Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Три дома по программе реновации введут в эксплуатацию на северо-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 22 Карта всех событий

В районах Хорошево-Мневники и Северное Тушино планируют ввести в эксплуатацию три дома по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Новостройка на 135 квартир расположена по адресу: улица Демьяна Бедного, владение 22. Еще два дома на 266 и 151 квартиру расположены в 14-м владении Туристской улицы.

— На основании поступивших извещений об окончании строительно-монтажных работ Мосгосстройнадзор провел итоговые проверки, по результатам которых выдал заключения о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, — рассказал Антосенко.

На первых этажах зданий были построены лифтовые холлы, помещения для колясок и работы консьержа. Прилегающую к новостройкам территорию благоустроили. Рядом с домами были возведены детские площадки, зоны для спорта и отдыха. Уточняется, что новостройки ориентированы также на маломобильных жильцов.

— В ходе возведения объектов проведено более 30 инспекционных проверок с привлечением специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, — отметил Олег Антосенко.

Он добавил, что работа непрерывно контролировалась на всех этапах строительства. Так, отделка всех трех новостроек осуществлялась по единым стандартам программы реновации, сообщает официальный сайт мэра столицы.

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