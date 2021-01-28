Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый корпус для школы № 1557 построят в Зеленограде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Новый корпус для школы № 1557 построят в Зеленограде

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

В Зеленограде построят новый учебный корпус для школы № 1557. В здании разместят мастерские для учеников, кабинет астрономии и три лаборантских. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Корпус планируют сделать четырехэтажным. Он будет рассчитан на 300 учеников, которые будут проходить обучение в 12 классах. Документы на строительство здания уже согласованы, уточнил Леонов.

— В образовательном учреждении предполагается обучение детей с пятых по восьмые классы. Кроме того, учебный корпус будет полностью приспособлен для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал Валерий Леонов.

Среди кабинетов будет шесть универсальных, три с оборудованием для проведения опытов, два с трансформируемыми перегородкам для изучения иностранного языка. Кроме того, в корпусе организуют кабинет информатики и мастерские для слесарного дела и шитья.

В новом здании будет организована библиотека и зона для отдыха, чтения книг и медиатека. Для занятий по физкультуре в здании оборудуют спортивный зал и оборудованные всем необходимым раздевалки. В школе также построят актовый зал, шахматную комнату, кабинеты врача, психолога и другие помещения.

Территорию рядом со школой благоустроят и озеленят. Рядом с корпусом возведут декоративные сооружения и спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон и других активностей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Три дома по программе реновации введут в эксплуатацию на северо-западе Москвы

город Зеленоградшколастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте