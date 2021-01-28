Новый корпус для школы № 1557 построят в Зеленограде

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

В Зеленограде построят новый учебный корпус для школы № 1557. В здании разместят мастерские для учеников, кабинет астрономии и три лаборантских. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Корпус планируют сделать четырехэтажным. Он будет рассчитан на 300 учеников, которые будут проходить обучение в 12 классах. Документы на строительство здания уже согласованы, уточнил Леонов.

— В образовательном учреждении предполагается обучение детей с пятых по восьмые классы. Кроме того, учебный корпус будет полностью приспособлен для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал Валерий Леонов.

Среди кабинетов будет шесть универсальных, три с оборудованием для проведения опытов, два с трансформируемыми перегородкам для изучения иностранного языка. Кроме того, в корпусе организуют кабинет информатики и мастерские для слесарного дела и шитья.

В новом здании будет организована библиотека и зона для отдыха, чтения книг и медиатека. Для занятий по физкультуре в здании оборудуют спортивный зал и оборудованные всем необходимым раздевалки. В школе также построят актовый зал, шахматную комнату, кабинеты врача, психолога и другие помещения.

Территорию рядом со школой благоустроят и озеленят. Рядом с корпусом возведут декоративные сооружения и спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон и других активностей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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