Сергей Собянин назначил нового заместителя руководителя Департамента строительства Москвы

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На должность заместителя руководителя Департамента строительства Москвы назначен Игорь Базий. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, Базий будет занимать должность в течение трех лет. Распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы в четверг, 28 января.

Ранее данную должность занимал Карен Оганисян. Он уволился из департамента по собственному желанию 28 января.

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