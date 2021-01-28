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Сергей Собянин назначил нового заместителя руководителя Департамента строительства Москвы
Фото: pixabay.com

Сергей Собянин назначил нового заместителя руководителя Департамента строительства Москвы

Анастасия Волоснова

Город

На должность заместителя руководителя Департамента строительства Москвы назначен Игорь Базий. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, Базий будет занимать должность в течение трех лет. Распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы в четверг, 28 января.

Ранее данную должность занимал Карен Оганисян. Он уволился из департамента по собственному желанию 28 января.

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