Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского получил официальный статус претендента на «Оскар»

Фото: oscars.org

Заявка России на участие исторической драмы Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в борьбе за премию «Оскар» подтверждена. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Академия кинематографических искусств и наук США.

Как уточнил организатор «Оскара», за премию в категории «Лучший иностранный художественный фильм» решили бороться 93 страны мира. В частности, впервые поступили заявки от Судана, Суринама и Лесото.

Из общего числа заявок к 9 февраля будет сформирован шорт-лист. В 2021 году в него войдут не десять, а пятнадцать лент, которые продолжат дальнейшую борьбу за престижную кинопремию.

Окончательный список номинантов огласят 15 марта. Церемония вручения наград состоится 25 апреля, сообщается на официальном сайте американской киноакадемии.

«Дорогие товарищи!» — исторический художественный фильм, главной темой которого становятся события 1962 года, известные как «новочеркасский расстрел». Съемочная группа работала на месте событий, под Ростовом и в павильоне в «Лужниках». На большие экраны работа вышла 12 ноября.

Ранее пиар-директор The Walt Disney Company Russia Игорь Потапов подтвердил, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на премию «Оскар». Картина уже получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

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