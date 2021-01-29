Мария Захарова назвала Василия Ланового образцом гражданского мужества

Фото: mid.ru / МИД России

Народный артист СССР Василий Лановой являлся настоящим гражданином и образцом гражданского мужества, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Василий Лановой был отчаянно честным, сражался с ложью и отдавал Отечеству всего себя, подчеркнула Захарова.

— Светлая память! — написала она на своей страничке в Facebook.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной всенародно любимого артиста.

Читайте также: «Огромная потеря»: деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной Ланового