Глава Ростуризма предрекла появление моды на отдых в России

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Отдых в России в недалеком будущем может войти в моду по всему миру. Такое мнение высказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в четверг, 28 января.

Как отметила Догузова, в других странах «формируется мода и тренд на то, чтобы открыть Россию», поскольку наша страна для иностранцев — «реальная экзотика, неизведанное».

Поскольку для многих представителей других государств поездка в Россию — все равно что «приоткрыть завесу тайны», в следующие несколько лет в мире может сформироваться мода на отдых в нашей стране, рассказала глава Ростуризма в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Видеозапись интервью опубликована на официальном YouTube-канале Стрелец.

Ранее стало известно, что число международных туристических прибытий сократилось на миллиард в 2020 году.

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