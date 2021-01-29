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Музей Победы опубликует моноспектакль Василия Ланового
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы опубликует моноспектакль Василия Ланового

Татьяна Плотникова

Культура

Столичный Музей Победы опубликует на своем сайте моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!» в память о народном артисте СССР Василии Лановом, который умер в ночь на 29 января.

Моноспектакль в исполнении Василия Ланового был записан в Музее Победы. Артист прочел стихотворения Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Михаила Светлова и других авторов военных лет. Василий Лановой также исполнил известные песни о войне, в том числе из легендарного фильма «Офицеры».

В ходе выступления артист поделился со зрителями собственными воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны.

Как отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, Василий Лановой являлся большим другом музея.

– Это великая личность, настоящий патриот нашей страны, человек искренних убеждений, любивший свою Родину, – заявил директор Музея Победы.

Моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!» в память о народном артисте СССР Василии Лановом будет размещен на официальном сайте Музея Победы.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной всенародно любимого артиста.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Василий Лановой являлся настоящим гражданином и образцом гражданского мужества, сражался с ложью и отдавал Отечеству всего себя.

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