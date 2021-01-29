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Зеленского обвинили в «пустословии» после заявления о «возвращении» Крыма Украине
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленского обвинили в «пустословии» после заявления о «возвращении» Крыма Украине

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Владимир Зеленский как президент Украины обманывает свой народ, говоря о якобы возможном возвращении Крыма в состав своей страны. Ему следовало бы прекратить «пустословие», считает глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Ранее украинский лидер назвал выход российского полуострова из состава Украины страшной ошибкой, которую Киев постарается исправить. Для этого в том числе будет созван международный саммит «Крымская платформа», который станет площадкой для объединения интернациональных партнеров, выступающих за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Власти Крыма парировали Зеленскому, заверив, что ошибка, о которой он говорит, была исправлена в 2014 году. Тогда полуостров вернулся на свою историческую родину, хотя до этого он много лет находился на «чужбине», полагает Юрий Гемпель.

— Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это — пустословие, которое отнюдь не красит лидера государства, — сказал он, обсуждая этот вопрос с РИА Новости.

Политик выразил уверенность, что собираемый киевскими властями саммит — не более чем политический мираж. Вместо этих усилий Украине следовало бы начать сближаться с Россией, перестав обманывать себя и свой народ, заключил Гемпель.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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