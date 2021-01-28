В Верховной раде Украины заявили, что Зеленский пойдет на второй срок

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует пойти на второй срок. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос.

Он отметил, что глава государства сообщил о своем желании баллотироваться на второй президентский срок на праздновании своего дня рождения 25 января. О своем намерении Зеленский рассказал ближайшему окружению.

— Может, нам пора забрать куличики у этого мальчика? — отметил Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня: за него готовы проголосовать 26,2 процента тех, кто планирует отдать свой голос на выборах главы Украины.

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