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В Верховной раде Украины заявили, что Зеленский пойдет на второй срок
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

В Верховной раде Украины заявили, что Зеленский пойдет на второй срок

Виктория Родимкина

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский планирует пойти на второй срок. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос.

Он отметил, что глава государства сообщил о своем желании баллотироваться на второй президентский срок на праздновании своего дня рождения 25 января. О своем намерении Зеленский рассказал ближайшему окружению.

— Может, нам пора забрать куличики у этого мальчика? — отметил Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня: за него готовы проголосовать 26,2 процента тех, кто планирует отдать свой голос на выборах главы Украины.

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