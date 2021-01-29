Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 280 тысяч школьников стали слушателями программ детских технопарков Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 280 тысяч школьников стали слушателями программ детских технопарков Москвы

Кирилл Николаев

Город

За несколько лет детские технопарки столицы стали центрами подготовки специалистов нового поколения. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в детских технопарках ребята знакомятся с перспективными техническими и творческими дисциплинами. Здесь они создают свои изобретения. Первая такая площадка появилась в столице в 2016 году. В настоящее время их насчитывается уже 18. В детских технопарках находятся 88 лабораторий с современным оборудованием.

— С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тысяч московских школьников, — отметила Наталья Сергунина.

Программы обучения охватывают востребованные и перспективные сферы, среди которых робототехника, информационные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и многие другие.

Читайте также: Наталья Сергунина рассказала о курсе повышения квалификации для сотрудников НКО

детский технопаркНаталья СергунинаМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте