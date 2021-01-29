Более 280 тысяч школьников стали слушателями программ детских технопарков Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За несколько лет детские технопарки столицы стали центрами подготовки специалистов нового поколения. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в детских технопарках ребята знакомятся с перспективными техническими и творческими дисциплинами. Здесь они создают свои изобретения. Первая такая площадка появилась в столице в 2016 году. В настоящее время их насчитывается уже 18. В детских технопарках находятся 88 лабораторий с современным оборудованием.

— С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тысяч московских школьников, — отметила Наталья Сергунина.

Программы обучения охватывают востребованные и перспективные сферы, среди которых робототехника, информационные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и многие другие.

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