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Случаи «двойного» заражения разными штаммами COVID-19 выявлены в Бразилии
Фото: flickr.com/NIAID

Случаи «двойного» заражения разными штаммами COVID-19 выявлены в Бразилии

Ростислав Зубков

В мире

В Бразилии зафиксированы случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Об этом говорится в исследованиях Национальной лаборатории компьютерных наук.

По ее данным, эксперты обнаружили патогены различных генеалогических линий COVID-19 у по меньшей мере двух пациентов. Один из вариантов вируса — штамм E484K, ранее зарегистрированный в ЮАР.

Как уточняют специалисты, такое «двойное» заражение не сильно повлияло на течение болезни — она прошла легко либо умеренно. Инфицированные выздоровели еще в ноябре и им даже не понадобилась госпитализация.

Ученые также выяснили, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул циркулируют сразу пять штаммов ковида, включая VUI-NP13L. До этого он был неизвестен науке, сообщает агентство EFE.

По официальным данным, в Бразилии с начала пандемии выявили более девяти миллионов случаев коронавируса, свыше 221 тысячи человек умерли.

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