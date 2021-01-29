Случаи «двойного» заражения разными штаммами COVID-19 выявлены в Бразилии

Фото: flickr.com/NIAID

В Бразилии зафиксированы случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Об этом говорится в исследованиях Национальной лаборатории компьютерных наук.

По ее данным, эксперты обнаружили патогены различных генеалогических линий COVID-19 у по меньшей мере двух пациентов. Один из вариантов вируса — штамм E484K, ранее зарегистрированный в ЮАР.

Как уточняют специалисты, такое «двойное» заражение не сильно повлияло на течение болезни — она прошла легко либо умеренно. Инфицированные выздоровели еще в ноябре и им даже не понадобилась госпитализация.

Ученые также выяснили, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул циркулируют сразу пять штаммов ковида, включая VUI-NP13L. До этого он был неизвестен науке, сообщает агентство EFE.

По официальным данным, в Бразилии с начала пандемии выявили более девяти миллионов случаев коронавируса, свыше 221 тысячи человек умерли.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор не обнаружил в России новые штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии