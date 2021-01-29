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СМИ выяснили, какое наследство осталось после смерти Василия Ланового
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СМИ выяснили, какое наследство осталось после смерти Василия Ланового

Ксения Монахова

Звезды

Скончавшийся после продолжительной болезни в ночь на 29 января советский и российский актер театра и кино Василий Лановой оставил после себя большое наследство. Так как работы артиста высоко оплачивались, он являлся обладателем шикарной недвижимости.

Сообщается, что у Ланового имеется дом в поселке Внуково в Подмосковье. Его соседями по участку были народный артист РСФСР Александр Абдулов и телеведущий Владимир Познер. Оказалось, что дом обошелся актеру в миллион долларов. На сегодняшний день его стоимость выросла еще на 500 тысяч долларов.

Помимо этого, последние годы жизни Василий Лановой прожил в квартире рядом с Арбатом в Москве. Отмечается, что трехкомнатные квартиры в этом районе стоят от 50 миллионов рублей.

Роскошная недвижимость по наследству должна остаться его жене — актрисе Ирине Купченко и сыну Александру, сообщает Dni.ru.

Напомним, народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни после перенесенной коронавирусной инфекции.

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