«Развился сепсис»: жена Грачевского рассказала о разговоре с врачом незадолго до смерти мужа

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Молодая вдова Бориса Грачевского Екатерина рассказала о состоявшемся незадолго до смерти супруга разговоре с лечащим врачом. Она отметила, что до последнего верила в выздоровление известного режиссера.

По словам Екатерины, Грачевский умирал так же, как и певица Юлия Началова. У него отказали почки и развился сепсис.

— Врач написала: «Катенька, все плохо. У него развился сепсис». Даже в этот момент я верила, что он справится… — рассказала вдова в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Она также вспомнила, что в тот вечер уложила ребенка спать и почувствовала боль в сердце.

— Тут же сын внезапно закричал: «Папа!». Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок, — рассказала жена режиссера.

Супруга Грачевского призналась, что боялась взять трубку, так как понимала, что ей скажут. Она подчеркнула, что благодаря сыну смогла пережить эту трагедию. Екатерина добавила, что ребенок, которому не исполнился еще год, очень скучает по папе. Сама вдова каждый день целует фотографии Бориса Грачевского.

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Он и стал причиной смерти режиссера. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

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