Движение на Щелковском шоссе восстановили после столкновения трех автомобилей
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 95к1 Карта всех событий
Движение на Щелковском шоссе восстановлено после аварии. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что движение по двум полосам на Щелковском шоссе было затруднено из-за ДТП. Три автомобиля столкнулись в районе дома № 95.
Информации о пострадавших не поступало.
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