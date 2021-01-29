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Движение на Щелковском шоссе восстановили после столкновения трех автомобилей
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Движение на Щелковском шоссе восстановили после столкновения трех автомобилей

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 95к1 Карта всех событий

Движение на Щелковском шоссе восстановлено после аварии. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что движение по двум полосам на Щелковском шоссе было затруднено из-за ДТП. Три автомобиля столкнулись в районе дома № 95.

Информации о пострадавших не поступало.

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Щелковское шоссеМосквадвижение
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