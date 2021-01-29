Жилой дом по программе реновации появится на юго-востоке Москвы в 2022 году

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики, квартал Грайвороново 90А Карта всех событий

Жилой дом на 140 квартир введут в эксплуатацию по программе реновации в Текстильщиках в 2022 году. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, новостройка будет располагаться по адресу Грайвороново, квартал 90а, земельный участок 1. На данный момент специалисты ведут работы подготовительного периода.

Односекционный дом на 140 квартир оборудуют подземным паркингом. Общая площадь квартир составит 7,95 тысячи квадратных метров.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением правительства Москвы. При внешней отделке новостройки применяется система вентилируемого фасада. На фасадах установят короба для кондиционеров.

В вестибюле жилой части дома разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, сделают зону для почтовых ящиков. Кроме того, для удобства перемещения между этажами будут установлены лифты грузоподъемностью 1 тонна и 630 килограммов, передает агентство городских новостей «Москва».

Территорию около дома благоустроят и озеленят. Так, возле новостройки высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

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