Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жилой дом по программе реновации появится на юго-востоке Москвы в 2022 году
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации появится на юго-востоке Москвы в 2022 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики, квартал Грайвороново 90А Карта всех событий

Жилой дом на 140 квартир введут в эксплуатацию по программе реновации в Текстильщиках в 2022 году. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, новостройка будет располагаться по адресу Грайвороново, квартал 90а, земельный участок 1. На данный момент специалисты ведут работы подготовительного периода.

Односекционный дом на 140 квартир оборудуют подземным паркингом. Общая площадь квартир составит 7,95 тысячи квадратных метров.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением правительства Москвы. При внешней отделке новостройки применяется система вентилируемого фасада. На фасадах установят короба для кондиционеров.

В вестибюле жилой части дома разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, сделают зону для почтовых ящиков. Кроме того, для удобства перемещения между этажами будут установлены лифты грузоподъемностью 1 тонна и 630 килограммов, передает агентство городских новостей «Москва».

Территорию около дома благоустроят и озеленят. Так, возле новостройки высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Читайте также: Три дома по программе реновации введут в эксплуатацию на северо-западе Москвы

новостройкареновацияМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Все мнения
О проекте