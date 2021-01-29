Психолог назвала четыре «тревожных звоночка» в отношениях

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Признаки, которые помогут парам разобраться в отношениях, озвучила психолог Анна Неги. Об этом сообщает ФАН.

По мнению эксперта, первый «тревожный звоночек» должен прозвенеть, когда находящиеся в отношениях парень и девушка перестают делиться друг с другом своими переживаниями, значимыми моментами из их жизни.

— У всех есть насыщенные делами дни, но, если у мужчины нет времени написать сообщение или совершить непродолжительный звонок, значит, этот человек сквозь пальцы смотрит на серьезные отношения. То же самое касается и женщины, — отметила Анна Неги.

Психолог также добавила, что если человек предупреждает свою вторую половинку о планах на вечер, не давая ей выбора, то это тоже может стать поводом для раздумий. Например, если парень говорит девушке (или наоборот), что сегодня вечером они идут на концерт, выставку или в театр, не спрашивая ее мнения.

— Не стесняйтесь говорить о своих предпочтениях. Если это не дало результатов, то лучше не завязывать серьезных отношений с этим человеком, — добавила Анна Неги.

Помимо вышеперечисленного, психолог отметила, что если пара долго встречается, ходит в гости друг к другу, однако партнеры не приносят свои вещи в квартиру для удобства, то это тоже плохо. Также стоит обратить внимание на взаимопомощь: как молодые люди относятся к проблемам своих вторых половинок, стараются их решить.

При этом, психолог советует не делать поспешных выводов, даже если в отношениях есть хотя бы один из вышеперечисленных пунктов.

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