«Есть ненормальные мамаши»: Цискаридзе рассказал, как заставляют худеть его учениц

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, как родители заставляют худеть девочек, которые переживают пубертатный период. он отметил, что раньше детям не давали сладкого.

— Есть ненормальные мамаши, которые заставляют детей худеть. Я борюсь только с тем, чтобы девочкам не давали мочегонное, которое очень плохо влияет на почки, формирование организма и, как правило, на женские органы. Я очень большой противник этого, — заявил Цискаридзе.

По словам педагога, он никогда не ругается на учеников, которые переживают пубертатный период, потому что сам прошел через это.

— Пока организм не сформирован, нельзя предъявлять ребенку претензии. Пубертатная пухлость и жир – это разные вещи. Пубертатная пухлость – это в основном отек. А жир видно где копится, — пояснил артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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